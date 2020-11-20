РИАМО – 20 ноя. ВОЗ не рекомендует лечить инфекцию, вызванную Covid-19, противовирусным лекарством ремдесивиром, пока его эффективность не доказана, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что препарат оказывает положительное влияние на скорость выздоровления или снижает необходимость вентиляции легких», - отмечается в материале.

Эта рекомендация дана после анализа четырех международных исследований, в которых приняли участие более 7 тысяч Covid-пациентов. Анализ исследований показал, что лечение ремдесивиром не оказывает значительного влияния на выздоровление.

Между тем, специалисты хотят и дальше включать этот препарат в свои исследования. В частности, для сбора дополнительных данных по его влиянию на конкретные группы пациентов.​

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20 НОЯБРЯ

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