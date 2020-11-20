РИАМО - 20 ноя. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы и городского департамента торговли и услуг проверили, соблюдают ли 18 заведений в Басманном районе запрет на работу в ночное время, сообщил главный инспектор ОАТИ Дмитрий Комаров.

«В ходе рейда было проверено 18 предприятий общественного питания, в нескольких были выявлены случаи, когда организации не были закрыты, а в зале находились посетители. С руководством проводились профилактические беседы, посетители рассчитаны, учреждения были закрыты», - сказал Комаров.

Он уточнил, что в число проверенных заведений вошли караоке-бар Point Rouge и клуб «Пропаганда».

Комаров отметил, что административных мер в отношении учреждений применено не будет.

С 13 ноября до 15 января столичным заведениям общественного питания и развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. При этом торговля на вынос и курьерская доставка блюд по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.

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