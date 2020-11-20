РИАМО - 20 ноя. Два человека погибли при столкновении частного автобуса и автомобиля ВАЗ на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла в 01:50 в пятницу.

«Автомобиль ВАЗ, двигающийся на летней резине, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом частного перевозчика «Трансавтолиз», - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. В автобусе пассажиров не было.

В столичном Дептрансе еще раз напомнили о необходимости смены резины на зимнюю.