РИАМО - 20 ноя. Два человека погибли при столкновении частного автобуса и автомобиля ВАЗ на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Авария произошла в 01:50 в пятницу.
«Автомобиль ВАЗ, двигающийся на летней резине, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом частного перевозчика «Трансавтолиз», - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. В автобусе пассажиров не было.
В столичном Дептрансе еще раз напомнили о необходимости смены резины на зимнюю.
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