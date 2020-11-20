РИАМО – 20 ноя. С начала пандемии посещаемость столичных ресторанов стильно снизилась, в некоторых заведениях поток гостей упал на 50%, сейчас многие рестораны переключились на доставку блюд, сообщил РИАМО основатель компании по ресторанному консалтингу Welcomepro Сергей Ицков.

Ранее из-за пандемии коронавируса в Москве запретили работать ночным клубам, ресторанам, кафе, барам и другим развлекательным заведениям с 23:00 до 06:00. При этом организациям, которые обслуживают граждан, рекомендовали использовать систему чек-инов.

«На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией. В целом трафик упал на 10-50%, но, какую роль в этом сыграли QR-коды, сказать сложно. Я сомневаюсь, что они могли оказать ощутимое влияние», - сказал Ицков.

Он добавил, что сейчас у большинства ресторанов появилась тенденция перераспределения ресурсов на доставку блюд. Там начинают появляться новые стандарты скорости и формирования цены в условиях конкуренции.

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20 НОЯБРЯ

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.