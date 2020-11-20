РИАМО - 20 ноя. За последние сутки в столице скончались 77 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает московский оперштаб.

За все время пандемии в мегаполисе умерли 8159 человек.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - напомнили в оперштабе.

По последним данным, всего в Москве выявили 533 068 пациентов с коронавирусом, из них 388 416 человек вылечились.

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20 НОЯБРЯ

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.