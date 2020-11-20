РИАМО - 20 ноя. В пятницу в Москве и Подмосковье температура воздуха будет несколько выше климатической нормы, в регионе ожидаются осадки в виде снега, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня ожидается облачная погода. Временами будет идти мокрый снег, снег. Максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов», - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что такая температура окажется на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Кроме того, в Московском регионе ожидается ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Порывы ветра могут достигать 12-15 метров в секунду.