РИАМО - 19 ноя. Правительство России отметило Московскую область за достижение наилучших показателей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», команда региона получила диплом на Международном форуме «Транспортная неделя – 2020», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Награду министру транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексею Гержику вручил заместитель председателя правительства РФ, куратор национальных проектов Марат Хуснуллин.

«В проектную команду БКАД на территории Подмосковья входят сотрудники областного Минтранса, ГБУ Московской области «Мосавтодор», ГИБДД, Главного управления по информационной политике Московской области, ФКУ «Центравтомагистраль». В состав участников нацпроекта Подмосковье вошло в 2019 году», — говорится в сообщении.

Подмосковье в этом году стало лидером по укладке асфальтобетонного покрытия в физическом объеме 10,26 миллиона квадратных метров, а также по плановому финансированию в размере порядка 11 миллиардов рублей. Ожидается достижение показателя по увеличению доли региональных дорог в нормативном состоянии до 66,72%. До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию восьми объектов после проведения строительства и реконструкции дорог общей протяженностью 7,3 километра, за счет чего снизится доля региональных дорог, работающих в режиме перегрузки, до 4,61%.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийно-опасных участков построены 43 километра линий наружного освещения, 8,5 километров тротуаров в населенных пунктах с обустройством подходов к автобусным остановкам, установлены 20 километров дорожных ограждений, более 200 светофорных объектов.

Чтобы обеспечить экстренной медицинской помощью пострадавших в ДТП, в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Подмосковье создан территориальный центр медицины катастроф, который имеет 18 реанимационных автомобилей и два вертолета для доставки пострадавших людей из отдаленных и труднодоступных районов, в том числе с мест дорожных аварий. Летом 2020 года были построены четыре вертолетные площадки на территории травмоцентров первого уровня.