РИАМО - 19 ноя. Прием заявок на конкурс «Мой дом. Лучшая практика управления многоквартирным домом в Московской области» продлили до 24 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

Управляющие организации могут присылать заявки с текстовым и фотоописанием своих практик на адрес электронной почты info@upravdommo.ru.

«По просьбам управляющих организаций совместно с коллегами, мы решили продлить время для приема практик на конкурс. На сегодняшний день комиссией предварительно отобрано около 30 участников, которые пройдут в следующий этап – голосование жителями на сайте ТыРешаешьЖКХ.рф», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он добавил, что комиссия оценивает не только практику УК, но и ее ежедневную работу, например, подход в обращении с жителями, отсутствие долгов и так далее.

Цель конкурса – повышение информированности жителей о проектах в сфере управления многоквартирными домами и привлечение внимания к позитивным изменениям и успешным практикам. На итоговом этапе лучшую практику будут выбирать сами жители, исходя исключительно из качества и пользы самой практики без привязки к городскому округу и названию УК.

Управляющие компании могут заявиться на конкурс только с одной практикой, которая была реализована в этом году, которая относится к улучшению фактического состояния имущества дома или к цифровизации услуг УК и другим видам практик, реализованных в интересах жителей.

С 26 ноября по 10 декабря на сайте ТыРешаешьЖКХ.рф пройдет голосование по отобранным практикам. Будут учитываться критерии: оригинальность, инновационность, участие жителей, качество исполнения.

Итоги конкурса подведут 14 декабря.