РИАМО - 19 ноя. Суд арестовал второго обвиняемого – Пашу Ахмедова – по громкому делу об убийстве бизнесмена Владимира Маругова в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Убийство 54-летнего Маругова произошло в ночь на 2 ноября на его загородном участке в деревне Аносино под Истрой. Предприниматель вместе с сожительницей был в бане, куда ворвались двое мужчин в масках и стали требовать деньги. Женщине удалось сбежать, а бизнесмена расстреляли из арбалета. Один из подозреваемых — Александр Мавриди — был оперативно задержан в тот же день.

«По данным следствия, 1 ноября 2020 года Мавриди и Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве орудие преступления - арбалет. Далее, действуя организованной группой, согласно ранее распределенным ролям, они пробрались в баню, расположенную в деревне Аносино городского округа Истра, где на тот момент проводил время предприниматель со своей сожительницей. Совершив убийство мужчины, Ахмедов и Мавриди скрылись с места преступления», - говорится в сообщении.

Ахмедову удалось покинуть Московский регион, однако его розыск не прекращался. В результате он был задержан 17 ноября в Республике Татарстан.

В ходе расследования уголовного дела следствием также установлена причастность Ахмедова к совершению преступлений в отношении московского адвоката, которого на протяжении нескольких лет Мавриди вместе с сообщниками удерживали и вымогали у него недвижимость.

В скором времени Ахмедову предъявят обвинение.

Маругов был собственником и генеральным директором нескольких строительных и пищевых компаний. В их числе — ООО «Строй-проект», ООО «МПК «Мясная империя», ООО «МПК «Озерецкие колбасы», ООО «СК Теплосеть», ЗАО «Наска». Из-за успехов в сфере мясопроизводства за ним закрепилось прозвище «колбасный король».