РИАМО - 19 ноя. За 2,5 месяца подмосковная компания ООО «Союзснаб-экспорт», специализирующаяся на производстве пищевых ингредиентов, заключила шесть крупных экспортных контрактов через международную электронную торговую площадку Alibaba, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания располагает производственными мощностями на территории Подмосковья. Помимо производства, ООО «Союзснаб-экспорт» занимается разработкой эффективных решений по использованию пищевых добавок. Объем контрактов на экспорт, которые заключила компания через электронные площадки, превышает 20 миллионов долларов. Продукция компании будет экспортироваться в страны Азиатско-тихоокеанского региона (Китай, Туркменистан) и Средней Азии. Один из последних контрактов компании был заключен с контрагентами из Узбекистана на 600 миллионов долларов, товар отгрузили осенью 2020 года.

«За первые три квартала 2020 года фонд поддержки ВЭД Московской области разместил на международных электронных площадках 13 региональных предприятий. Сегодня большинство из них уже нашло новых партнеров за рубежом. Все расходы, связанные с созданием учетной записи, размещением информации, а также продвижением продукции на международных электронных площадках, фонд ВЭД берет на себя», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что фонд оказывает содействие в составлении и заключении контрактов на экспорт, а также в сертификации продукции соответственно требованиям зарубежных стран. Фонд относится к незаменимым инструментам для предприятий, которые собираются развивать экспортное направление деятельности.

Фонд посодействовал компании «Союзснаб-экспорт», заключившей шесть контрактов, в размещении информации о своей продукции на электронной площадке Alibaba в начале сентября.