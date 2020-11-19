РИАМО - 19 ноя. В Подмосковье в четверг открылись XVIII Московские областные Рождественские образовательные чтения на тему: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

Торжественное открытие прошло в режиме онлайн. В мероприятии приняли участие более 5 тысяч человек, среди них педагоги, ректоры вузов, священнослужители, руководители образовательных организаций.

«В рамках Рождественских образовательных чтений запланировано проведение около тысячи мероприятий, будут задействованы все муниципалитеты. Педагогов, ребят и родителей ждут конференции, семинары, презентации, конкурсы, открытые уроки, классные часы. В этом году часть мероприятий пройдет в режиме онлайн», - рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Принять в них участие сможет любой желающий. Мероприятия нацелены на обсуждение вопросов по сохранению духовного наследия и развития системы образования и просвещения.

В чтениях будет интересно поучаствовать как детям, так и взрослым.