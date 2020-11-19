РИАМО - 19 ноя. В Подмосковье пройдет первый съезд детских врачей с международным участием, он называется «Педиатрия как искусство. Опыт, технологии, развитие», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Съезд состоится 20–21 ноября 2020 года в онлайн-формате.

«Наша главная цель – продолжить внедрение современных технологий профилактики, диагностики, лечения заболеваний у детей и подростков. Создание единой коммуникационной междисциплинарной образовательной

площадки – еще один шаг к достижению нашей цели», - сказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

Она добавила, что такой подход является наиболее перспективным для формирования здорового поколения граждан страны.

Лекции и мастер-классы проведут ведущие эксперты в области педиатрии и детского здравоохранения из 15 регионов России и 13 зарубежных стран, в том числе Израиля, Испании, США и других.