РИАМО - 19 ноя. Мужчина обратился в Ивантеевскую больницу со сложным переломом ноги после того, как вернулся из отпуска в Турции, где получил травму, поскользнувшись у бассейна, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

После того, как отдыхающий получил травму, зарубежные медики стабилизировали пациента, закрепив стрежневым аппаратом наружной фиксации костные фрагменты.

«При винтообразном переломе линия перелома проходит по спирали. Внешне это повреждение напоминает винт. Сложны такие переломы в виду большой плоскости излома кости, что чревато нестабильностью при перемещении и фиксации обломков. Также при подобных переломах есть большой риск повреждения сосудов и нервов, которые могут попасть между фрагментами перелома», - отметил заведующий травматологическим отделением Геннадий Гордеев.

Он добавил, что в рамках одной операции, врачами был проведен демонтаж стрежневого аппарата, фиксация перелома внутрикостным блокируемым штифтом, а также ушивание кожных ран.

Врачи не допустили развития вторичной инфекции в обширных ранах голени пациента, а также стабильно зафиксировали перелом.

На текущий момент пациент выписан и проходит лечение в дневном стационаре. Послеоперационный период прошел без осложнений.