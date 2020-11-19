РИАМО - 19 ноя. Москвичи стали обладателями десяти наград Best of Nations на Международном чемпионате профмастерства BRICS Future Skills Challenge, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В чемпионате принимали участие в очно-дистанционном формате более тысячи конкурсантов от 16 до 35 лет, экспертов, делегатов и обозревателей из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

«Триумф сборной Москвы на прошедшем финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» наглядно показал качество и масштабность столичной системы профессионального образования, а также важность и незаменимость перспективных прикладных навыков и технологий», - сказала Ракова.

Она подчеркнула, что столичные конкурсанты показали достойный результат, став победителями в 10 из 19 компетенций. Конкурсанты сборной Москвы соревновались в 17 из 19 компетенций чемпионата.

Участники соревновались на площадках в своих странах. Эксперты следили за ходом состязаний и оценивали работу участников удаленно из центров управления соревнованиями (ЦУС).

Организатором соревновательных площадок в России стала Москва. Все мероприятия прошли с соблюдением антиковидных мер.

По итогам товарищеских соревнований между участниками стран-членов стран БРИКС в каждой из 19 компетенций были определены лучшие конкурсанты и команды от каждой из стран - они стали обладателями титула Best of Nations.

Сборная Москвы победила в 10 компетенциях: «Аддитивное производство», «Инженерия космических систем», «Интернет вещей», «Интернет-маркетинг», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Машинное обучение и большие данные», «Обслуживание сервисных роботов», «Роботизированная сварка», «Технологии информационного моделирования BIM», «Управление жизненным циклом».

Чемпионат BRICS Future Skills Challenge стал первым в мире международным чемпионатом в очно-дистанционном формате, в ходе которого в режиме реального времени во всех пяти странах опробовали новые технологические и цифровые решения для чемпионатов профессионального мастерства, разработанные союзом WorldSkills Russia, а также специальные цифровые платформы партнеров, которые стали площадками для проведения чемпионата.