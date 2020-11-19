РИАМО - 19 ноя. Низкие температуры не убивают коронавирус, поэтому с наступлением холодов пандемия не пройдет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Совершенно очевидно, что сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень холодолюбивы. Они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся. Поэтому ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет», - сказала Попова в интервью телеканалу «Россия 1».



Ранее Попова призывала россиян носить маски, соблюдать социальную дистанцию и не посещать общественные места без необходимости.

В России за весь период пандемии выявили 2 015 608 случаев Covid-19, скончались 34 850 пациентов, выздоровели 1 526 656 человек.​

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Текстовая трансляция

19 НОЯБРЯ

- Роспотребнадзор с 21 ноября запускает горячую линию для жалоб на задержку результатов тестов на коронавирусную инфекцию.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России остается напряженной, улучшение может наступить при соблюдении мер профилактики Covid-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова:

«Ситуация, безусловно, напряженная. Взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации, но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно», — сказала Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

- Около 800 медиков привлекли для помощи в борьбе с Covid‑19 в Подмосковье за неделю.

- Количество бригад скорой помощи в Подмосковье увеличили на 70% в условиях пандемии. Число вызовов скорой помощи выросло вдвое.

- Около 5% от общего числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Московской области на данный момент находятся в тяжелом состоянии, 200 человек подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:

«Порядка 5% от 12 тысяч госпитализированных — в тяжелом состоянии. Из них 200 на ИВЛ, порядка 4-4,5 тысяч пользуются кислородом. Сейчас работаем над тем, чтобы уйти от ошибочной, может, ненужной где-то инкубации», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- В Московской области свыше 90% от общего числа объектов бытового обслуживания проверили на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса с начала октября.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Соблюдение запрета работы по ночам проверили более чем в 20 заведениях в центре Москвы. Специалисты проверили работу заведений Chesterfield, «Жигули», «Сопрано» и других.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 23 610 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 880 больных. В Москве - 6 438.

- Курение неблагоприятно влияет на возможность заразиться коронавирусом, также табак повышает риск развития тяжелой формы заболевания.

- Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии от болезни вылечилось 388 416 человек.

- Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ начнется в конце ноября. Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская и Псковская области, а также Карелия и Чеченская Республика преодолеют плато позднее всех.

- В Москве за сутки скончалось 73 пациента с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8082 человека.