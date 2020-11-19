РИАМО - 19 ноя. Пассажиропоток всех направлений ЦППК за первые 10 месяцев текущего года составил 354,7 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Самым популярным стало Ярославское направление Московской железной дороги, электропоезда на нем перевезли 70,2 миллиона пассажиров. На втором месте Казанское направление МЖД, им воспользовались 58,1 миллиона человек, на третьем Горьковское – 45,9 миллиона человек.

«Наиболее востребованными станциями стали три вокзала: Ярославский вокзал, с него было отправлено 17,5 миллиона пассажиров, Курский вокзал – 15,8 миллиона и Казанский вокзал – 8,9 миллиона человек», - говорится в сообщении.

В общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки. За нарушение этого правила предусмотрен штраф.