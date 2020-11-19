РИАМО - 19 ноя. В Московском Губернском театре 30 ноября состоится подведение итогов III Международного большого детского фестиваля, который проводится при поддержке Фонда президентских грантов, министерства культуры РФ и министерства культуры Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Организаторы – Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр. В течение полутора месяцев в рамках фестиваля были показаны лучшие драматические, кукольные и музыкальные спектакли, кино- и анимационные фильмы, цирковое и ледовое шоу для детей и юношества.

«Вся программа проводилась в онлайн-формате на сайте фестиваля grandkidsfest.ru. При поддержке фестиваля было создано 26 видеоверсий конкурсных проектов, проведены 44 онлайн-трансляции. Всего в конкурсной и внеконкурсной программах свои проекты показали 80 участников», - говорится в сообщении.

Помимо основного конкурса в рамках фестиваля проводится питчинг – презентация идей творческих проектов для детей и юношества. В ходе питчинга режиссеры, художники, актеры, продюсеры, театроведы представят свои идеи профессиональному сообществу. Идея проекта/спектакля может найти отклик у профессионального сообщества и получить дальнейшую реализацию.

В адрес фестиваля поступило более 60 заявок, из них оргкомитетом отобрано 11 финалистов для открытого питчинга, который состоится 30 ноября. Питчинг будет транслироваться онлайн на сайте фестиваля grandkidsfest.ru.

На церемонии закрытия фестиваля будут вручены призы победителям конкурса в 11 номинациях. Победителей определит независимое детско-юношеское жюри – дети и подростки 6–17 лет, учащиеся детских актёрских студий, музыканты, художники, спортсмены, победители Всероссийских школьных олимпиад. В этом году в составе жюри 20 человек.

Важнейшее событие церемонии – вручение премии правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Сертификаты на три миллиона рублей получат три российских театра.

Церемония закрытия будет транслироваться в режиме онлайн на сайте фестиваля grandkidsfest.ru.