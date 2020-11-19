РИАМО - 19 ноя. Депутаты Московской областной думы на 131-м заседании приняли во втором чтении законопроект «Об активных видах туризма в Московской области», сообщается на сайте регионального парламента.

В первом чтении закон приняли в октябре под названием «О развитии снегоходного и горнолыжного туризма в Московской области». Целью проекта закона является регулирование общественных отношений в туристической сфере.

«Документ многократно обсуждался на заседаниях комитета, на совещаниях с туристическими ассоциациями. После одобрения в проект закона поступали различные предложения. Так, ко второму чтению законопроект был дополнен положениями, которые затрагивают другие активные виды туризма, в связи с чем было изменено и название», — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

В Подмосковье закон установит следующие основные активные виды туризма: лыжный, горнолыжный, водный, пешеходный, велосипедный, конный, экстремальный, комбинированный – прохождение туристских маршрутов по участкам, характерным для нескольких активных видов туризма.

Также в документе прописаны формы господдержки, в том числе разработка и реализация мер по обеспечению безопасности туристов; предоставление нефинансовых мер, в том числе организационной, информационной и консультационной помощи; содействие в разработке и организации туристских маршрутов; координация деятельности субъектов туристской индустрии, представителей общественных организаций.

До конца года документ планируют вынести на третье чтение.