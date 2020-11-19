РИАМО - 19 ноя. Женщине, обвиняемой в убийстве двух малолетних детей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Вечером 17 ноября 2020 года в квартире жилого дома на улице Тайнинской в Москве обнаружены тела двух малолетних 2015 и 2017 годов рождения. У них были признаки асфиксии.

«Сегодня по ходатайству следствия в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», - сказала Иванова.

Во время допроса мать призналась в содеянном. Она сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве своих детей, после чего употребила спиртные напитки.

СМИ писали, что тела детей обнаружил отец, когда вернулся домой с работы. Мать не смогла внятно объяснить, что произошло.