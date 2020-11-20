РИАМО – 20 ноя. В столице в пятницу пройдет церемония прощания с режиссером, народным артистом РФ Романом Виктюком, прощание состоится в Театре Романа Виктюка, сообщается на сайте театра.

«На церемонии прощания, как и во время проведения спектаклей, приняты и соблюдены все меры по профилактике и предотвращению распространения Covid-19», — говорится в сообщении.

Церемония прощания пройдет с 11:00 до 15:00.

Похоронят режиссера во Львове.

Виктюк скончался 17 ноября. Ему было 84 года. В конце октября стало известно, что Виктюк попал в больницу с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей. Он с первой попытки поступил в ГИТИС на актерский факультет. Среди учителей Виктюка —​ выдающиеся советские режиссеры Юрий Завадский и Анатолий Эфрос.

Виктюк начал ставить спектакли в Москве в 1975 году. Он работал в театрах не только России, но и Украины, Латвии, Литвы, Финляндии, США, Италии и других стран.

Режиссер поставил более 200 спектаклей.​