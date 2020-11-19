РИАМО - 19 ноя. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с начальником Генштаба ВС РФ - первым заместителем министра обороны РФ Валерием Герасимовым вручили награду победителю Всеармейского фестиваля «Армия России - 2020», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Дежурная смена под руководством генерал-лейтенанта Игоря Христофорова стала лучшей в номинации «Центр управления». Национальный Центр управления обороной РФ координирует действия Вооруженных Сил России и поддерживает их в боеспособном состоянии. Организация объединяет в единую систему более 70 федеральных министерств и ведомств, органы власти всех субъектов РФ, свыше 1,3 тысячи корпораций и предприятий ОПК России.

«Мне очень приятно участвовать в мероприятии, где чествуют лучших в профессии. Дежурная смена всегда должна держать ухо востро, бдительность - высокое мастерство. Воспользовавшись моментом, хочу выразить слова благодарности за вовлеченность Минобороны в жизнь Подмосковья в целом и конкретно за помощь в ситуации коронавирусом – и весной, и сейчас. Буквально на прошлой неделе я был в «Патриоте», все пациенты благодарили медиков. Поэтому хочу сказать спасибо военным врачам», — сказал Воробьев.

По традиции ежегодное мероприятие открыл министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

«Сегодня мы в седьмой раз собрались на этой замечательной и приятной церемонии награждения офицеров. Не только офицеров, всех тех, кто в течение этого года заслужил право стоять на этой сцене. Чтобы это сделать, многие из вас действительно совершили неординарные поступки. В течение всего этого года мы выполняем свои основные задачи. Естественно, участвовали в жизни страны и в тех сражениях и битвах, которые разворачивались на полях пандемии», — отметил Шойгу.

На церемонии наградили победителей в 10 номинациях: «Мужество и честь», «Центр управления», «Безопасная среда», «Специальная миссия», «Воздушный ас», «Память сильнее оружия», «Военстрой», «На страже здоровья», «Морской волк» и «Прорыв в будущее».

В течение этого года во всей стране проходили отборочные этапы фестиваля. В разных родах войск проводились профессиональные конкурсы и смотры, а также оценивались итоги годовой работы.