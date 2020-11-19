РИАМО - 19 ноя. В условиях распространения коронавирусной инфекции и роста количества вызовов скорой помощи число бригад медиков в Московской области было увеличено на 70%, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Ранее министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщала, что в ноябре количество вызовов скорой помощи увеличилось почти в два раза по сравнению с августом.
«Когда вместо шести тысяч вызовов - их 12 тысяч, то, конечно, могут быть сбои. Мы увеличили на 70% количество машин и бригад скорой помощи, плюс ввели неотложку. Конечно, все работают в напряженном режиме. Но мы работаем над тем, чтобы максимально исключить жалобы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее транспорт учреждений социального обслуживания в Подмосковье начал перевозить бригады медиков.
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Текстовая трансляция
19 НОЯБРЯ
- Роспотребнадзор с 21 ноября запускает горячую линию для жалоб на задержку результатов тестов на коронавирусную инфекцию.
- Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России остается напряженной, улучшение может наступить при соблюдении мер профилактики Covid-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова:
- Около 800 медиков привлекли для помощи в борьбе с Covid‑19 в Подмосковье за неделю.
- Количество бригад скорой помощи в Подмосковье увеличили на 70% в условиях пандемии. Число вызовов скорой помощи выросло вдвое.
- Около 5% от общего числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Московской области на данный момент находятся в тяжелом состоянии, 200 человек подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:
- В Московской области свыше 90% от общего числа объектов бытового обслуживания проверили на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса с начала октября.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Соблюдение запрета работы по ночам проверили более чем в 20 заведениях в центре Москвы. Специалисты проверили работу заведений Chesterfield, «Жигули», «Сопрано» и других.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 23 610 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 880 больных. В Москве - 6 438.
- Курение неблагоприятно влияет на возможность заразиться коронавирусом, также табак повышает риск развития тяжелой формы заболевания.
- Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии от болезни вылечилось 388 416 человек.
- Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ начнется в конце ноября. Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская и Псковская области, а также Карелия и Чеченская Республика преодолеют плато позднее всех.
- В Москве за сутки скончалось 73 пациента с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8082 человека.
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