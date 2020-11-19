РИАМО - 19 ноя. Вручение ключей дольщикам ЖК «Ногинск» Богородского городского округа стартовало в четверг, это значимое событие, поскольку 165 граждан ждали его более 6 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Губернатор (Подмосковья - ред.) Андрей Юрьевич Воробьев поставил перед нами задачу: до конца года вручить жителям 15,5 тысяч ключей от квартир. На сегодняшний день мы вручили уже почти 13 тысяч. Осталось немного, и этот план мы обязательно выполним. От имени губернатора хочу сказать спасибо инициативной группе дольщиков ЖК «Ногинск» за вашу активность и терпение», ─ сказал министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она подчеркнула, что ведомство будет оказывать дальнейшее содействие в постановке дома на кадастровый учет и в оформлении права собственности. Пока же владельцы квартир могут делать ремонт и готовить документы на регистрацию права собственности.

«Сегодня мы вручили ключи обманутым дольщикам ЖК «Ногинск», далее на очереди ЖК «Купавино». Решать эту проблему будем также совместно с правительством Московской области. Когда эта трудная, многолетняя история наконец подойдет к концу, в Богородском городском округе станет на 1200 дольщиков меньше – это 80% от их общего числа», ─ отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Первоначальный срок ввода дома в эксплуатацию был запланирован на 2014 год. Застройщик свои обязательства не выполнил в срок, объект был признан проблемным, и для завершения строительства был привлечен инвестор.

«Мы ждали сдачи дома шесть лет. Благодаря силам Минжилполитики и администрации дом был достроен, сейчас будем получать ключи. Рад, что все закончилось, поскольку на протяжении этих лет были только обещания. Уже слабо верили. В независимости от планов, которые у меня уже поменялись, я все равно очень рад окончанию стройки», ─ поделился дольщик ЖК «Ногинск» Павел Козлов.