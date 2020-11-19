РИАМО - 19 ноя. В Московской области свыше 90% от общего числа объектов бытового обслуживания проверили на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса с начала октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Наиболее распространенные нарушения – отсутствие контейнеров с двойным вкладышем и антисептиков. Также замечены случаи отсутствия разметки и средств индивидуальной защиты у сотрудников предприятий.
Он отметил, что с руководителями предприятий были проведены дополнительные разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил торговли и санитарных норм.
Мониторинг по выявлению нарушений соблюдения мер против коронавируса в работе объектов потребительского рынка в регионе будет продолжен.
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19 НОЯБРЯ
- В Московской области свыше 90% от общего числа объектов бытового обслуживания проверили на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса с начала октября.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Соблюдение запрета работы по ночам проверили более чем в 20 заведениях в центре Москвы. Специалисты проверили работу заведений Chesterfield, «Жигули», «Сопрано» и других.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 23 610 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 880 больных. В Москве - 6 438.
- Курение неблагоприятно влияет на возможность заразиться коронавирусом, также табак повышает риск развития тяжелой формы заболевания.
- Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии от болезни вылечилось 388 416 человек.
- Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ начнется в конце ноября. Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская и Псковская области, а также Карелия и Чеченская Республика преодолеют плато позднее всех.
- В Москве за сутки скончалось 73 пациента с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8082 человека.
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