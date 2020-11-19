РИАМО - 19 ноя. По данным исследования сервиса по поиску работы SuperJob, москвичи считают, что минимальная средняя зарплата должна составлять 40,1 тысячи рублей в месяц, сообщает Газета.ru.

В России провели исследование, в рамках которого опросили жителей крупных городов РФ о том, какая минимальная оплата труда в месяц их устроит.

«Так, жители мегаполисов считают, что МРОТ должен быть больше фактического в два-три раза. При этом самые высокие запросы к МРОТ у москвичей. Жители столицы считают, что минимальная зарплата в среднем должна составлять 40,1 тысячи рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Желаемый МРОТ горожан почти в два раза выше, чем существующий – 20 361 рубль.

Жители Санкт-Петербурга, считают, что минимальная зарплата должна быть 35,5 тысяч рублей, Владивостока — 37,4 тысячи рублей, Красноярска – 35,8 тысячи рублей, Хабаровска – 37,6 тысячи рублей. ​