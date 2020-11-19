РИАМО - 19 ноя. Закон об уполномоченном по правам человека в Московской области обязал сообщать омбудсмена о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, а также он устанавливает ряд новелл, касающихся полномочий подмосковного омбудсмена, закрепляет принципы его деятельности, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам человека в Подмосковье.

Также закон определяет понятие жалобы и требования и устанавливает основания для принятия и отказа в принятии жалобы к рассмотрению.

«Кроме этого, закон устанавливает право уполномоченного посещать места принудительного содержания, находящиеся на территории Московской области; в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством, обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по вступившему в силу решению по гражданскому или административному делу», — сказала омбудсмен Московской области Екатерина Семенова.

Также региональный омбудсмен сможет обратиться к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, если в ходе рассмотрения жалобы выявлена необходимость принятия системных мер по устранению нарушений прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, в законе закрепляется установленное федеральным законом право омбудсмена – обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда. Уполномоченный по правам человека в Подмосковье имеет право обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав и свобод человека и гражданина, нарушенных решениями или действиями государственных органов или муниципальных органов.

В четверг Московская областная дума приняла в третьем чтении закон Московской области «Об уполномоченном по правам человека в Московской области». Ранее действовавший региональный закон «Об уполномоченном по правам человека в Московской области» (принятый в 2001 году) утратил свою силу, при этом в новом законе ряд положений утратившего силу закона был сохранен.