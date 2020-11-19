РИАМО - 19 ноя. Закон об уполномоченном по правам человека в Московской области обязал сообщать омбудсмена о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, а также он устанавливает ряд новелл, касающихся полномочий подмосковного омбудсмена, закрепляет принципы его деятельности, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
Также закон определяет понятие жалобы и требования и устанавливает основания для принятия и отказа в принятии жалобы к рассмотрению.
Также региональный омбудсмен сможет обратиться к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, если в ходе рассмотрения жалобы выявлена необходимость принятия системных мер по устранению нарушений прав и свобод человека и гражданина.
Кроме того, в законе закрепляется установленное федеральным законом право омбудсмена – обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда. Уполномоченный по правам человека в Подмосковье имеет право обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав и свобод человека и гражданина, нарушенных решениями или действиями государственных органов или муниципальных органов.
В четверг Московская областная дума приняла в третьем чтении закон Московской области «Об уполномоченном по правам человека в Московской области». Ранее действовавший региональный закон «Об уполномоченном по правам человека в Московской области» (принятый в 2001 году) утратил свою силу, при этом в новом законе ряд положений утратившего силу закона был сохранен.
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