РИАМО - 19 ноя. В Подмосковье за 9 месяцев 2020 года открылось свыше 200 объектов бытового обслуживания – парикмахерских, салонов красоты, ателье, химчисток, объектов ремонта обуви, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рейтинге ввода новых предприятий бытового обслуживания в эксплуатацию лидируют городские округа: Домодедово, Подольск, Серпухов.

«С начала года, несмотря на пандемию, в Подмосковье открылось более 200 объектов бытового обслуживания», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что это позволило создать 815 новых рабочих мест для жителей региона.