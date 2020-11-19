РИАМО - 19 ноя. Мальчика и его папу, которые жили в хижине в подмосковном лесу, отправят на родину - в Узбекистан - до конца 2020 года, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее в Балашихе обнаружили маленького ребенка, живущего без документов с отцом — 46-летним жителем Узбекистана — в самодельной хижине в лесу. Мальчика доставили в больницу, а затем в детский дом «Непоседы». Мальчик уже получил свидетельство о рождении, в которое вписали его отца.

«Оформляются документы на пересечение границы, потому что сейчас есть некоторые ограничения в связи с пандемией, но в начале декабря, мы очень на это рассчитываем (смогут отправиться на родину – ред.). Узбекское посольство нам гарантировало, что они будут сопровождать семью и они отправятся на родину, в Узбекистан», — сказала Мишонова в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Мишонова добавила, что в Узбекистане мальчика Амаля ждет его бабушка, которая ранее его никогда не видела.