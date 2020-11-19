РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. На ряде улиц микрорайона Салтыковка подмосковной Балашихи около двух часов не было электричества из-за крупной аварии, специалисты «Мособлэнерго» ликвидировали ее последствия и восстановили подачу электричества, сообщил сотрудник Единой дежурной диспетчерской службы городского округа.

Авария произошла в четверг вечером около 18:10.

«Сотрудники «Мособлэнерго» ликвидировали последствия большой аварии в течение двух часов. Свет в жилых домах и на других объектах микрорайона Салтыковка включили около 20:05», - сказал сотрудник.