РИАМО - 19 ноя. Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о вероятности образования гололедицы, местами сильной, 20 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Днем прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега; гололедица, местами сильная», — говорится в сообщении.

Гололедица также ожидается на выходных.

Ночью 20 ноября температура воздуха составит в городе от минус 1 до плюс 1 градуса, в области – от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер будет дуть с юга и юго-запада с порывами до 19 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до минус 1 - плюс 1 градуса в Москве и до минус 2 - плюс 3 градусов в Подмосковье. Юго-западный и южный ветер будет с порывами до 17 метров в секунду.