РИАМО - 19 ноя. Российский сценограф, архитектор, народный художник России и заслуженный деятель искусств РСФСР Сергей Бархин ушел из жизни на 83-м году жизни, сообщается на сайте Театра Маяковского.

«Мы приносим соболезнования родным и близким Сергея Михайловича. Это невосполнимая потеря для всего мира искусства. Сегодня все мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Бархин в Театре Маяковского создал декорации для всех постановок художественного руководителя учреждения Миндаугаса Карбаускиса — спектаклей «Таланты и поклонники», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Кант», «Плоды Просвещения», «Русский роман», «Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри», «Обломов» и «Семейный альбом».

На сайте Российской академии художеств отмечается, что Бархин был тем типом художника, для которого подходит определение артистизма. В сценографии такие люди встречаются очень редко. Художник был участником командного процесса создания спектакля, но в то же время оставался свободным художником.

«Светлая вечная память Вам, дорогой Сергей Михайлович», — отмечается в материале.

Прощание с Бархиным пройдет 21 ноября. Гражданская панихида состоится в Театре Маяковского с 11:00 до 12:30.