РИАМО - 19 ноя. В столичном театре «Сатирикон» проверили соблюдение мер по профилактике коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный инспектор ОАТИ Москвы Дмитрий Комаров.

«Проведено обследование театра «Сатирикон» на предмет соблюдения санитарных мер защиты посетителей и сотрудников учреждения, а также заполнения зала в соответствии с указом мэра – не более 25%», — сказал Комаров.

Он добавил, что в театре заполняемость соответствовала нормам, на входе посетителям выдавали маски и перчатки. Существенных нарушений при осмотре не выявили.

Никаких процессуальных мер к театру принято не будет.

Согласно указу мэра Москвы, в театрах и кинотеатрах столицы заполняемость залов не должна превышать 25% от общего числа мест. Такое правило будет действовать до 15 января.

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Текстовая трансляция

19 НОЯБРЯ

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