РИАМО - 19 ноя. Свыше 400 одиннадцатиклассников из Подмосковья написали в четверг тренировочный ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме, все прошло в штатном режим, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В следующем году выпускники впервые будут сдавать экзамен по информатике не в письменном виде, а на компьютере.

«Все этапы экзамена прошли без технических сбоев. Ребята смогли проверить свои знания, а сотрудники пунктов проведения отработать все организационные моменты», - отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Результаты тренировочного экзамена станут известны участникам в виде первичного балла ЕГЭ не позднее 30 ноября.