РИАМО - 19 ноя. С начала 2020 года Главгосстройнадзор Подмосковья проверил 65 эксплуатируемых объектов повышенного уровня ответственности в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В число проверяемых объектов вошли торговые центры, спортивные комплексы, административные здания, терминалы и аэропорты. Общая площадь проверенных объектов составила более 1,7 миллиона квадратных метров», — говорится в сообщении.

Чаще всего инспекторы выезжали с проверками в Красногорск, Одинцовский округ, Мытищи, Дмитровский округ, Химки, Балашиху и Солнечногорск.

Основное нарушение собственников зданий – несвоевременное оформление технической документации, непроведение плановых и текущих ремонтов.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой наши сотрудники также проверяют эксплуатируемые объекты на соблюдение санитарных требований. Инспекторы смотрят на наличие средств дезинфекции, соблюдение утреннего фильтра работников, организацию социальной дистанции и так далее», — отметил начальник управления Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Он добавил, что с начала 2020 года региональный Главгосстройнадзор проверил 110 объектов повышенного уровня ответственности на соблюдение мер профилактики коронавируса.