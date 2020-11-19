РИАМО – 19 ноя. Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что защититься от коронавируса может помочь черный перец, сообщает Газета.ru.

По ее словам, в перце содержится пиперин. Этот ингредиент останавливает действие некоторых частиц коронавируса.

«Речь идет о компонентах, которые отвечают за распространение и проникновение вируса в организм человека», - говорится в сообщении.

Малышева обратила внимание на то, что специя еще обладает антибактериальными свойствами за счет содержания капсаицина.​

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19 НОЯБРЯ

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