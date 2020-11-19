РИАМО - 19 ноя. Столичные водители чаще всего нарушают скоростной режим – в 58% случаев от общего числа нарушений, по данным, собранным за 10 месяцев 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Статистика нарушений правил дорожного движения — это не сухие цифры. За ними стоят тысячи ситуаций, которые могли обернуться трагедией и для водителя, и для его пассажиров, и для тех, кто просто оказался рядом», — говорится в сообщении.

На втором месте по частоте – нарушение требований разметки – 25% случаев; 6% - езда по выделенной полосе; 5% - несоблюдение требований знаков; 2% - нарушение правила проезда перекрестков.

Столичный Дептранс призвал водителей беречь себя и окружающих, а также соблюдать правила дорожного движения.