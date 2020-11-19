РИАМО - 19 ноя. В Московской области более 26 тысяч родителей школьников зарегистрировались на платформе проекта «Билет в будущее», родители помогут ребятам с выбором будущей профессии, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

Проект реализуется во всех округах. Его организатором выступает союз «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») в рамках нацпроекта «Образование».

«Участие родителей в проекте «Билет в будущее» – новшество этого года. В своем личном кабинете они могут отслеживать прогресс ребенка, просматривать рекомендации, согласовывать практические мероприятия. <…> Здорово, когда родители поддерживают и помогают ребенку определиться с будущей профессией», — сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в ноябре появились обучающие видеокурсы, на которых специалисты рассказывают о том, как правильно говорить с детьми о выборе профессии, о принятии самостоятельных решений, о личных мотивах.

Зарегистрироваться в проекте можно по ссылке.