РИАМО - 19 ноя. Марафон #МыВместе, приуроченный к международному Дню волонтера, пройдет 4 и 5 декабря в режиме онлайн и объединит добровольцев со всей России и мира, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам молодежи.

От Москвы в мероприятии принимают участие 120 человек, от Московской области — 26 человек.

«В рамках марафона в онлайн-формате запланировано проведение насыщенной деловой и культурно-развлекательной программы, а также торжественное вручение премии «Доброволец России — 2020», — говорится в сообщении.

Участие в онлайн-марафоне примут лидеры и руководители всероссийских добровольческих объединений и проектов, организации некоммерческого сектора, а также все желающие.

Основная тема онлайн-марафона — «Взаимопомощь и партнерство в период глобальных вызовов». В рамках программы будут представлены успешные истории партнерства, в которых задействованы как волонтеры и НКО, так и бизнес, журналисты и государственные структуры.

Трансляция марафона будет длиться 24 часа, за которые участники смогут присоединиться к телемостам и прямым включениям из регионов России и зарубежных стран, мастер-классам и дискуссиям, интерактивным и развлекательным событиям, прослушать мотивационные выступления.

В рамках марафона также отметят волонтеров, НКО, коммерческие организации, гражданских активистов и иностранных граждан, которые наиболее активно принимали участие в Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Регистрация и подробная информация о марафоне доступна на сайте.