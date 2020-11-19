РИАМО - 19 ноя. Столичных водителей предупредили, что 20 ноября на дороги не стоит выезжать, если на автомобиле все еще стоит летняя резина, так как ожидается сильная гололедица, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильных порывов ветра и гололедицы.

«Завтра на летней резине будет совсем никак. Так что, если еще не переобулись, советуем ехать на общественном транспорте — там сухо, тепло и безопасно», — говорится в сообщении.

Москвичам также напомнили, что в общественном транспорте нужно надевать маски и перчатки.