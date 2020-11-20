РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. В городском округе Люберцы в пятницу проведут соревнование по самбо «Первый шаг» для начинающих спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В рамках празднования Всероссийского дня самбо в пятницу в городском округе Люберцы по адресу: улица Камова, дом №4А, проведут спортивные соревнования «Первый шаг». В состязаниях поучаствуют юноши и девушки первого и второго годов обучения самбо в различных весовых категориях. Начало в 11:00», - говорится в сообщении.

Победителей и призеров соревнований наградят медалями, грамотами и дипломами от Федерации самбо городского округа Люберцы и комитета по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.