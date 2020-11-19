РИАМО – 19 ноя. Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев травмировался во время игры со сборной Сербии, сообщает Газета.ru.

«У 21-летнего футболиста подозрение на перелом носа и сотрясение мозга», - говорится в сообщении.

Вскоре футболист пройдет дообследование. Затем медицинский штаб ЦСКА примет решение о тактике и сроках лечения игрока.

Матч Россия - Сербия прошел в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в Белграде. Встреча завершилась со счетом 5:0. ​