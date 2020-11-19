РИАМО - 19 ноя. Специалисты «СтройЭксперта» осмотрели склад в Реутове площадью свыше 1,1 тысячи квадратных метров, там планируют создать четыре рабочих места, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В ходе осмотра специалисты «СтройЭксперта» проверили технические и эксплуатационные характеристики здания. По результату осмотра объектов капитального строительства застройщику выдан акт о соответствии всем требованиям», - сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Склад будет использоваться для хранения строительных материалов.

На прошлой неделе в рамках госуслуги по обследованию реконструированных, а также построенных объектов капитального ремонта и линейных объектов специалисты «СтройЭксперта» провели осмотр пяти производственно-логистических и четырех общественных объектов. Строения располагаются в Воскресенске, Подольске, Наро-Фоминском и Дмитровском городских округах.