РИАМО - 19 ноя. В столице с 20:00 19 ноября до 09:00 20 ноября прогнозируются порывы ветра в 14-19 метров в секунду и гололедица, которая местами будет сильной, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует: по возможности откажитесь от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении.

Жителям также рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобили нужно парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В ночь на четверг в Москве прошел ледяной дождь, из-за чего на дорогах образовалась сильная гололедица. Москвичи начали массово обращаться за медицинской помощью из-за травм, полученных в результате падений.