РИАМО – 19 ноя. Аналитики назвали самые взламываемые пароли текущего года, их оказалось около 200, сообщает Газета.ru.

Самым популярным паролем стал «123456». Хакеры взломали его больше 23 миллионов раз. На взлом этой комбинации уходит меньше секунды.

«В пятерку «самых худших» паролей также вошли «123456789», picture1, password и «12345678», - говорится в сообщении.

Исследование показало, что большинство людей используют простые и легко запоминающиеся пароли, потому что это удобно. Однако именно такие пароли легко взламываются. ​