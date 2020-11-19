РИАМО - 19 ноя. В Подмосковье проходит IV-й фестиваль творчества для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей в трудной жизненной ситуации «Капелька неба», там ожидают участие более 1,5 тысяч воспитанников соцучреждений министерства социального развития Московской области, министерства образования Подмосковья, органов опеки и попечительства муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Фестиваль стартовал 10 октября и завершится 10 декабря», - говорится в сообщении.

Главная задача фестиваля - создать яркое событие в жизни детей как дополнительный инструмент к их социализации и развитию, дать детям импульс к поиску и развитию своих талантов, возможность узнать себя, обрести уверенность в своих силах и своем будущем.

Одним из приоритетов проекта является донесение до детей мысли о возможности реализации того огромного потенциала, которым обладает абсолютно каждый ребенок.

Сейчас в рамках фестиваля проходит этап приема и обработки заявок. С 20 ноября по 1 декабря пройдут онлайн-просмотр заявок членами жюри, определение призеров и участников съемки гала-концерта.

Десятого декабря в Барвихе состоится съемка гала-концерта с участием призеров фестиваля и артистов эстрады.

В число номинаций фестиваля входят: «Художественное слово» (тема «Моя Россия», стихи/проза о России), «Танцевальное искусство» (современный, народный, этнический танец), «Вокальное искусство» (эстрадный вокал, народное пение, жестовое пение), «Мультипликация» (допускается использование любых техник и приемов мультипликации), «Художественное творчество», (тема «Моя Россия»), «Декоративно-прикладное творчество», (тема «Елочная игрушка»).

Фестиваль проходит с 2016 года при поддержке министерства социального развития Московской области и с каждым годом все больше и больше детей проявляют интерес к участию.