РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В Подольске проверили работу регионального оператора по обращению с отходами «МСК-НТ», комиссия сочла содержание контейнеров ненадлежащим, а вывоз крупногабаритных отходов несвоевременным, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно с сотрудниками МКУ «Окружное хозяйство», Территориальным отделом №35 Госадмтехнадзора Московской области и ООО «МСК-НТ» проверили работу регионального оператора по обращению с отходами.

«Проверили соблюдение графика вывоза ТКО на контейнерных площадках в районах Центральный, Ивановский, Межшоссейный. В ходе проверки установили, что график вывоза ТКО по данным адресам соблюдается. Однако сделали ряд замечаний по ненадлежащему состоянию контейнеров, а также несвоевременному вывозу крупногабаритных отходов», - говорится в сообщении.

Все замечания должны устранить в пятидневный срок.