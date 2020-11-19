РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. В Котельниках с июня провели более 3,8 тысячи исследований на выявление коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Котельниковской поликлинике особое внимание уделяется раннему выявлению случаев заболевания коронавирусной инфекции. С июня проведено 3840 исследований», - говорится в сообщении.

Все жители города, прикрепленные к поликлинике, могут пройти исследования на коронавирус. Для сдачи крови на ИФА необходимо записаться через интернет или у врача-терапевта.

Забор крови проводится ежедневно с 10:30 до 14:00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, дом 6/1 и микрорайон Силикат, дом 42.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 НОЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Соблюдение запрета работы по ночам проверили более чем в 20 заведениях в центре Москвы. Специалисты проверили работу заведений Chesterfield, «Жигули», «Сопрано» и других.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 23 610 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 880 больных. В Москве - 6 438.

- Курение неблагоприятно влияет на возможность заразиться коронавирусом, также табак повышает риск развития тяжелой формы заболевания.

- Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии от болезни вылечилось 388 416 человек.

- Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ начнется в конце ноября. Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская и Псковская области, а также Карелия и Чеченская Республика преодолеют плато позднее всех.

- В Москве за сутки скончалось 73 пациента с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8082 человека.