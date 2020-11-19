РИАМО – 19 ноя. Первого декабря в России пройдет акция #ЩедрыйВторник, принять участие в ней смогут любые неполитические организации и частные лица, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития России.

«#ЩедрыйВторник – всемирный день благотворительности, основная цель которого – дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела. В этот день участники совершают разнообразные добрые дела – собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтерские акции, флешмобы в сети Интернет», — говорится в сообщении.

#ЩедрыйВторник – это открытая платформа для сотрудничества некоммерческих организаций (НКО), бизнеса, СМИ, местных сообществ и новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире.

Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств. Социально ответственным компаниям #ЩедрыйВторник позволяет проинформировать общество о своей социальной деятельности, активизировать добровольчество среди сотрудников. НКО используют этот день для привлечения внимания к своей деятельности, фандрайзинга, привлечения новых доноров и волонтеров.

В 2016-2019 годах к инициативе #ЩедрыйВторник присоединилось свыше 4 тысяч организаций из всех регионов России. Они провели более 7 тысяч благотворительных событий. В дни проведения акций пожертвования в благотворительные организации увеличиваются в среднем в два раза.

Организатором проекта в России выступает фонд поддержки и развития филантропии «КАФ».

В этом году мероприятия в рамках инициативы #ЩедрыйВторник рекомендуется проводить с 24 ноября по 8 декабря. Сама акция пройдет 1 декабря.