РИАМО - 19 ноя. По трассе залегания перегонного тоннеля между строящимися станциями Московского метрополитена «Лианозово» и «Физтех» на севере Люблинско-Дмитровской линии начались работы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Он добавил, что тоннелепроходческий щит Herrenknecht S-771 под названием «Ирина» проложит 2,3 километра тоннеля, пройдя между платформами Марк и Лианозово Московского центрального диаметра (МЦД-1), обойдет зону жилой застройки на Псковской улице и пересечет МКАД. Далее он пройдет вдоль улицы Летчика Сирина и выйдет к бульвару Академика Ландау.
По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, возводимые перегонные тоннели от будущей станции «Лианозово», откуда стартовал ТПМК «Ирина» в сторону станции «Физтех», находятся в зоне влияния путей МЦД-1. В связи с этим рабочими крайне тщательно соблюдаются все меры безопасности.
«В начале ноября с помощью ТПМК «Татьяна» началась проходка соседнего, правого перегонного тоннеля, на сегодняшний день щит прошел более 20 метров», - отметил Кравцов.
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