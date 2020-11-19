РИАМО - 19 ноя. По трассе залегания перегонного тоннеля между строящимися станциями Московского метрополитена «Лианозово» и «Физтех» на севере Люблинско-Дмитровской линии начались работы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Активные работы стартовали на трех стройплощадках по трассе залегания тоннеля, здесь будут возведены вентиляционные камеры и другие притоннельные сооружения. Также началась проходка левого перегонного тоннеля между строящимися станциями «Лианозово» и «Физтех», - сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что тоннелепроходческий щит Herrenknecht S-771 под названием «Ирина» проложит 2,3 километра тоннеля, пройдя между платформами Марк и Лианозово Московского центрального диаметра (МЦД-1), обойдет зону жилой застройки на Псковской улице и пересечет МКАД. Далее он пройдет вдоль улицы Летчика Сирина и выйдет к бульвару Академика Ландау.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, возводимые перегонные тоннели от будущей станции «Лианозово», откуда стартовал ТПМК «Ирина» в сторону станции «Физтех», находятся в зоне влияния путей МЦД-1. В связи с этим рабочими крайне тщательно соблюдаются все меры безопасности.

«В начале ноября с помощью ТПМК «Татьяна» началась проходка соседнего, правого перегонного тоннеля, на сегодняшний день щит прошел более 20 метров», - отметил Кравцов.