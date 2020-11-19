РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. Баскетбольная команда подмосковных Котельников перешла в новую Межрегиональную лигу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В этом сезоне городская Котельниковская команда по баскетболу под названием Boilers участвует в более серьезном турнире по сравнению с прошлым. Ребята перешли в Межрегиональную любительскую баскетбольную лигу в Московском дивизионе под названием «Лига Развития. Свой зал», - говорится в сообщении.

В прошлом сезоне спортсмены Boilers выступали в Люберецкой любительской баскетбольной лиге, где по итогу чемпионата заняли второе место. В новой лиге играет 10 команд более высокого уровня.

В первом туре команда Boilers играла против команды «МГПУ-Ясенево» из города Москва. Игра прошла на выезде под тотальным контролем команды Котельников и закончилась со счетом 88:52 в пользу спортсменов округа.

Самым результативным игроком матча стал тренер Котельников Эдуард Дмитриев - он заработал 21 очко. Также в копилку команды 20 очков добавил Адмир Ровчанин, а еще 19 очков забил Святослав Ипатов.